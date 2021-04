Pourquoi Macron a fait arrêter des anciens membres des Brigades rouges italiennes

Les réactions s'enchaînent en Italie

Depuis la diffusion par les médias transalpins de l’interpellation en France, où ils étaient réfugiés de longue date, de sept anciens membres des Brigades Rouges et d’autres organisations terroristes, dont les actes ont fait des centaines morts et des milliers de blessés entre 1970 et 1980, les réactions fusent de partout, rapporte notre correspondante à Rome, Anne Le Nir.

L’un des premiers à réagir a été le président de l’association italienne des familles des victimes du terrorisme, Roberto Della Rocca : « Nous attendions un sursaut de dignité de la part de la France. Et il était urgent d’agir car des peines risquaient d’être prescrites pour certains des anciens terroristes arrêtés en France.» Pour sa part, le chef du gouvernement, Mario Draghi, a exprimé sa satisfaction face à la décision de la France de lancer les procédures judiciaires contre « des responsables d’actes barbares qui ont laissé une plaie encore ouverte. » Tous les représentants des partis politiques ont également fait part de leur soulagement pour le règlement d’un contentieux entre Rome et Paris qui remonte à plus de 40 ans. Mais comme le souligne le journaliste Mario Calabresi, dont le père a été assassiné par un commando de Lotta Continua, en 1972, les Italiens ne cherchent pas la vendetta. « La justice a finalement été respectée mais, a-t-il précisé, je n’éprouve aucun plaisir à voir des personnes vieilles et malades en prison. »