En Suède, refuser une injection du vaccin AstraZeneca peut exposer à une amende

File d'attente devant une boîte de nuit, transformée en centre de vaccination de masse à Stockholm, le 16 avril 2021. via REUTERS - TT NEWS AGENCY

Texte par : RFI Suivre 2 mn

De plus en plus fréquemment dans les centres de vaccination suédois des patients refusent le vaccin d'AstraZeneca et finissent par rentrer chez eux. Dans la ville de Kalmar, les autorités ont trouvé une solution : mettre à l’amende ceux qui refusent le vaccin.