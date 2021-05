Défense: le futur avion de combat franco-allemand prend du retard

Le décollage du futur avion de combat franco-allemand a du retard. Un accord final entre les entreprises qui doivent s'associer dans un vaste système de défense baptisé SCAF et qui devait intervenir jusqu'à hier, vendredi 30 avril, est repoussé. Les négociations sont complexes et des rivalités sous-jacentes palpables. Mais le temps presse côté allemand en raison d'un nécessaire feu vert parlementaire.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibault

« Un accord doit être trouvé d’ici fin avril, sinon le Bundestag ne pourra pas - dans les temps - approuver le projet ». L’ultimatum d’Annegret Kramp-Karrenbauer il y a quelques jours n’aura pas été couronné de succès. Ce matin, le ministère de la Défense allemande précisait sobrement qu’un accord n’avait pas pu être trouvé. L’expiration du délai ne semble plus si rédhibitoire. L’objectif est de parvenir à un accord la semaine prochaine.

Questions sur les droits de propriété intellectuelle

Hier, on apprenait qu’un compromis avait été trouvé pour le moteur de l’avion de combat du futur. Début avril, une offre avait été faite par Dassault Aviation côté français et Airbus côté allemand et espagnol. Mais des questions restent à résoudre sur les droits de propriété intellectuelle et la répartition des tâches pour un projet énorme aux enjeux politiques, géostratégiques et aussi économiques et financiers.

Le temps est compté

Et le temps est compté pour permettre aux industriels de disposer des fonds pour présenter d’ici 2026-27 un démonstrateur. Or, côté allemand, le Parlement doit donner son feu vert et la session parlementaire s’achève fin juin avant une longue pause et des élections. Ce qui explique la pression actuelle pour parvenir très vite à un accord.

