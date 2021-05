Covid-19 en Belgique: la police disperse la «Boum 2», une fête géante organisée à Bruxelles

Dans le bois de la Cambre, situé dans les quartiers chics de Bruxelles, des milliers de personnes s’étaient rassemblées pour la « Boum 2 », sans masques, ni distanciation sociale. L’événement avait été interdit pour éviter que se reproduisent les événements de la « Boum 1 » du 1er avril. Des milliers de personnes s’étaient rassemblées au même endroit il y a un mois alors que les autorités croyaient à un canular. Déjà, la dispersion avait été violente.

De notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

Certains dansent en groupe compact un pogo endiablé, d’autres pique-niquent ou jouent au foot. Ils sont environ 2 000 à avoir envahi le bois de la Cambre. Une boum mais aussi un bol d’air pour des Belges exaspérés comme Bobby qui est venu pour pouvoir parler avec des gens plutôt qu’à un ordinateur.

« Les gens en ont marre, c’est normal. Tout le temps, il faut le masque, il faut pas... on ne sait pas sur quels pieds danser. Dehors on a zéro-je-ne-sais-pas-combien de chance de l’avoir, alors ça sert à quoi ? », s’interroge-t-il.

Beaucoup de jeunes sur les pelouses noires de monde. mais des moins jeunes aussi venus crier leur ras-le bol, comme François, barman au chômage technique depuis l’an dernier

« C’est indispensable de pouvoir récupérer un minimum nos libertés, et ce que je trouve vraiment bien aussi c’est qu’on voit qu’il y a des gens qui sont en train d’essayer de faire un peu n’importe quoi, de lancer, de casser, etc. Mais que tout le monde à côté est en train d’essayer de les calmer, parce que le but est de montrer qu’on a le droit d’être là, et qu’on veut récupérer ces droits-là, parce que ce n’est plus possible de vivre comme ça. »

En fin d’après-midi, les forces de l’ordre ont décidé d’employer la manière forte. Les canons à eaux, la police montée et les 600 policiers mobilisés ont dispersé sans ménagement des fêtards qui n’auraient sûrement pas été aussi nombreux si les autorités n’avaient pas décidé d’interdire l’évènement.

Samedi 1er mai, la « Boum 2 » a débouché sur plusieurs arrestations avec des jeunes qui ont continué à jouer au chat et à la souris avec la police jusqu’en début de soirée.

