L'Irlande du Nord célèbre discrètement son centenaire sur fond de tensions post-Brexit

En Irlande du Nord, des graffitis révélateurs de tensions post-Brexit. C'est dans ce contexte que la province britannique fête son centenaire. © Peter Morrison/AP

Texte par : RFI Suivre 4 mn

L'Irlande du Nord célèbre ce lundi 3 mai le centième anniversaire de sa création et de son rattachement au Royaume-Uni. Un anniversaire pas vraiment joyeux : d’une part, à cause des restrictions sanitaires et d’autre part, parce que la société nord-irlandaise reste profondément divisée entre loyalistes et nationalistes.