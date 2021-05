Londres qualifie de «torture» le traitement infligé par Téhéran à Nazanin Zaghari-Ratcliffe

Richard Ratcliffe, le mari de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, devant l'ambassade d'Iran à Londres, le 8 mars 2021. AFP - BEN STANSALL

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Royaume-Uni, le cas de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, une travailleuse humanitaire détenue en Iran, continue d'alimenter les tensions avec Téhéran. Cette femme de 42 ans, à la double nationalité iranienne et britannique, avait été arrêtée et emprisonnée en 2016 à Téhéran. Elle était accusée d'avoir voulu renverser la République islamique, ce qu'elle réfute. Elle a de nouveau été condamnée à une peine de prison supplémentaire d'un an, cette fois-ci pour « propagande ». Le ministre des Affaires étrangères britannique a jugé ce matin que cela s'apparentait à de la « torture ».