Écosse: le tourisme de l'indépendantisme connaît un réel succès à Édimbourg

La Première ministre écossaise et chef du Parti national écossais (SNP) Nicola Sturgeon prend un selfie avec une femme avec le château d'Edinburg en arrière-plan, alors qu'elle fait campagne à Édimbourg, le 1er mai 2021. REUTERS - RUSSELL CHEYNE

L’avenir de l’Écosse est à nouveau à la Une de l’actualité cette semaine avec des élections ce jeudi pour renouveler le Parlement local d’Édimbourg. Grand favoris, les nationalistes écossais du SNP font campagne pour un second référendum sur l’indépendance et la fin de l’Union avec l’Angleterre. RFI s’est rendue à Édimbourg, symbole de cette Union de plus de trois siècles et où deux guides proposent une visite originale de la capitale écossaise, centrée sur le thème de l’indépendance.