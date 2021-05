Écosse: le Brexit plane sur le renouvellement du Parlement local

Les Écossais renouvellent jeudi leur Parlement local, un scrutin dont le parti de la Première ministre Nicola Sturgeon espère obtenir un mandat pour faire pression et obtenir un nouveau référendum d'autodétermination. Les partisans de l’indépendance soulignent que le Brexit, auquel les Écossais étaient opposés à 62%, a changé la donne. Et ce particulièrement pour le secteur de la pêche, frappé de plein fouet par la sortie de l'UE. Néanmoins, les pêcheurs sont loin d’être convaincus par cet argumentaire. Reportage dans un petit port à 40 kilomètres au nord-est d’Edimbourg.

Avec notre envoyée spéciale à North Berwirck, Muriel Delcroix

Entourée de grands bacs d’eau de mer, Jane McMinn brandit fièrement un homard dont les œufs sont prêts à éclore : cette navigatrice a fondé avec deux autres pêcheurs il y a plus de 10 ans un élevage de homards au moment où les pêcheurs de North Berwick se sont mis à vendre leurs prises principalement localement. Ce pari leur a permis pour l’instant d’amortir le choc du Brexit. Mais tous les pêcheurs n’ont pas cette chance, se désole Jane McMinn, alors qu’environ 90% des coquillages écossais sont exportés en Europe : « Le Brexit rend les choses impossibles pour la pêche. Vous devez avoir tous vos papiers en ordre, blablabla… Et le temps que vous fassiez tout ça, tous vos poissons sont morts. Ca s’arrangera, mais les conditions sont devenues très hostiles. »

Sentiment de trahison

Les pêcheurs qui avaient voté pour le Brexit se sentent trahis par le gouvernement de Boris Johnson et les indépendantistes écossais misaient sur leur ressentiment pour faire avancer leur cause en faveur d’un second référendum. Mais à entendre la réaction épidermique du pêcheur Jack Dale, c’était un mauvais calcul. « Ca serait un désastre complet l’indépendance ! Surtout maintenant qu’on ne fait plus partie de l’UE… Ce serait un suicide, dit-il. Il y a suffisamment d’incertitude comme ça avec le Brexit, la pandémie, la pollution… Tout joue contre cette idée. »

Une hostilité qui explique en partie pourquoi Nicola Sturgeon a bien pris soin de souligner que même reconduit au Parlement écossais, son parti ne prévoyait pas de référendum avant 2 ou 3 ans.

