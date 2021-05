Covid-19 en Allemagne: la situation s’améliore et l’optimisme revient

L'Allemagne a-t-elle réussi à briser la troisième vague de Covid-19 ? Alors que des prévisions dramatiques avaient été présentées par des experts il y a quelques semaines, notamment en raison du développement du variant britannique, la situation s'améliore, évolution qui devrait s'accentuer en mai.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

« Une baisse exponentielle des infections durant le mois de mai ». Le pronostic optimiste du député SPD Karl Lauterbach, omniprésent dans les médias, est d’autant plus crédible que ce médecin n’a cessé depuis des mois d’alerter sur les dangers de la pandémie.

Depuis une semaine, le nombre des infections recule. Le taux d’incidence virale est passé de 167 à 141. Il y a moins de morts à déplorer et la situation dans les unités de soins intensifs des hôpitaux s’améliore.

La population plus prudente

Les experts estiment que des pronostics alarmistes présentés autour de Pâques et qui ne se sont pas concrétisés ont pu pousser la population à être plus prudente. Un couvre-feu a aussi été introduit dans toutes les régions allemandes où le taux d’incidence viral est supérieur à 100. Contrairement à d’autres pays européens où des assouplissements ont eu lieu alors que la situation sanitaire est plus détériorée, l’Allemagne a repoussé le lent retour à la normale.

L’augmentation du nombre de personnes vaccinées - près de 30% aujourd’hui - pourrait faire baisser le taux viral sous la barre des 50 d’ici la fin du mois. « Nous aurons un bel été », promet Karl Lauterbach.

