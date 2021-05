L’ambassadeur de Russie en UE sermonné à Bruxelles

Vladimir Tchijov, représentant de la Russie dans l'Union européenne, à Bruxelles, le 25 avril 2018. AFP - EMMANUEL DUNAND

Après la décision de Moscou de déclarer huit personnalités européennes personæ non gratæ vendredi, après la condamnation et l’emprisonnement d’Alexeï Navalny, après le ballet des expulsions réciproques de diplomates, l’UE a fini par convoquer officiellement l’ambassadeur russe à Bruxelles pour lui exprimer le courroux des Européens. Le ton monte encore d’un cran entre l’Union et Moscou.