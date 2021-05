Ukraine: Antony Blinken à Kiev pour témoigner du soutien «indéfectible» des États-Unis

Antony Blinken s’est déjà entretenu au téléphone avec plusieurs responsables ukrainiens, il a rencontré son homologue Dmytro Kouleba à Bruxelles, mais pour nous, c’est très important qu’un haut représentant de la nouvelle administration américaine vienne pour la première fois à Kiev. Cette visite témoigne du soutien des États-Unis à l’Ukraine. De nombreuses questions de coopération vont être discutées au cours de ce déplacement, et en premier lieu la coopération dans le domaine militaro-technique, un thème très actuel pour l’Ukraine. Il sera aussi question des appels de Kiev en faveur d’une intégration euro-atlantique. Ces derniers temps, le président Zelensky en parle souvent. Or, cet été, aura lieu le sommet de l’Otan et ce thème sera évidemment soulevé lors de la visite du secrétaire d’État. Il sera aussi question de la réforme dans la lutte contre la corruption, que les États-Unis soutiennent activement. Mais il n’y a pas de grandes attendes dans l’immédiat, c’est plutôt une visite de familiarisation.