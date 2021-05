Accord entre Paris, Berlin et Madrid sur le futur avion de combat européen

Après des négociations tendues, les constructeurs aéronautiques Dassault aviation et Airbus sont parvenus à surmonté leurs divergences et espèrent parvenir à présenter un démonstrateur de l'avion de combat du futur d'ici cinq ans (image d'illustration). REUTERS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La France, l'Allemagne et l'Espagne sont parvenus à un accord général sur les prochaines étapes de développement du futur avion de combat européen (SCAF). Après des négociations tendues, les constructeurs aéronautiques Dassault aviation et Airbus sont de leur côté parvenus à surmonter également leurs divergences et espèrent parvenir à présenter un démonstrateur de l'avion de combat du futur d'ici cinq ans.