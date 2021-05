Covid en Allemagne: le vaccin AstraZeneca pourrait être administré à tous les adultes

Il est important de garder un œil sur les développements actuels et de se questionner en permanence sur le moyen d'optimiser la campagne de vaccination. Cela inclut une fois de plus la question de savoir comment nous pouvons faire vacciner le plus rapidement possible la population avec les quatre vaccins sûrs et efficaces approuvés pour l'Union européenne et par l'Allemagne. C'est pourquoi nous avons convenu aujourd'hui de supprimer complètement la priorisation du vaccin d'AstraZeneca. Cela signifie que lors de la vaccination dans le cabinet du médecin, il reviendra au médecin de décider qui doit être vacciné et quand. Celui-ci discutera avec son patient pour savoir si le vaccin AstraZeneca est le bon vaccin pour lui ou pas. Après avoir été informé par son médecin si la personne le désire elle pourra alors être vaccinée.