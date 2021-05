Un rapport de HRW dénonce le refoulement de jeunes migrants à la frontière franco-italienne

Chaque mois, la police française expulse sommairement des dizaines d'enfants non accompagnés vers l'Italie en violation du droit français et du droit international selon l’ONG Human Rights Watch.

Chaque jour, une centaine de migrants seraient refoulés illégalement à la frontière avec l'Italie. C'est ce que révèle le dernier rapport de l'ONG Human Rights Watch, avec les témoignages de trois associations italiennes d'aide aux migrants. Elles dénoncent les conditions d'expulsion et de rétention déplorables que pratique la police française, dans la ville frontalière de Menton, dans le sud-est de la France. Parmi ces migrants, une dizaine de mineurs isolés seraient refoulés chaque mois, dont certains seraient classés comme étant majeurs par la police pour ne pas les prendre en charge en France.

« Chaque mois, la police française expulse sommairement des dizaines d'enfants non accompagnés vers l'Italie en violation du droit français et du droit international », selon Human Rights Watch, qui a enquêté sur place en novembre et a recueilli des témoignages jusqu'en avril 2021. Les pays d'origine des jeunes sont variés: Pakistan, Afghanistan, Somalie, Côte d'Ivoire, Soudan, Guinée et Tunisie.

Une pratique illégale et qui doit cesser, comme l’explique la directrice de Human Rights Watch France, Bénédicte Jeannerod, à Théo Sire du service France de RFI : « On a par exemple interviewé un adolescent nommé Asif, âgé de 17 ans et originaire du Pakistan ; au moment où il s’est présenté à la frontière et a indiqué son âge, la police française a inscrit comme année de naissance l’année 2000. Ce qui indiquerait qu’il n’est pas mineur, mais qu’il est majeur. »

Pour la directrice de l’ONG, cela permet à la police de justifier des refoulements sommaires d’une personne qui se présente comme un enfant migrant non accompagné.

Faire primer le droit à la protection de ces enfants

« Ce sont des pratiques totalement inacceptables. Il ne revient pas à la police de décider qui est mineur et qui ne l’est pas. Quand un mineur se présente à la frontière, il devrait être orienté vers les services de protection de l’enfance en France pour pouvoir accéder à la protection et à la prise en charge adéquates », estime Bénédicte Jeannerod.

HRW espère que cette enquête interpellera les autorités françaises et qu’elles fassent primer le droit à la protection de ces enfants plutôt qu’« une logique de refoulement qui prime sur tout le reste ».

Des conditions de rétention parfois traumatisantes

HRW déplore aussi la rétention « abusive », voire « traumatisante pour les enfants » des personnes refoulées dans des préfabriqués de la police aux frontières françaises.

Le 23 avril, le Conseil d'État français a jugé qu'« en l'absence d'alternative à bref délai », la situation de ces préfabriqués ne justifiait pas que les locaux soient fermés tout en appelant les autorités compétentes « à la plus grande vigilance ». Faible surface, nombre de personnes retenues, aucun couchage: « Il en résulte une situation de grand inconfort qui peut se révéler délicate à supporter pour des personnes en situation de particulière vulnérabilité et est susceptible de porter atteinte à leur dignité », écrit le Conseil d'État.

Selon les derniers chiffres officiels disponibles, 80 personnes en moyenne ont été quotidiennement refoulées à Menton début 2021, en application des contrôles rétablis par la France en 2015, année marquée par plusieurs attentats meurtriers.

Le département des Alpes-Maritimes indique pour sa part avoir accueilli plus 7500 jeunes étrangers se présentant comme mineurs isolés depuis 2017, obligeant l'administration à adapter en permanence ses dispositifs d'accueil et sachant que 80% ont rapidement plié bagage pour continuer leur périple ailleurs.



