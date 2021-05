Covid-19 : Spoutnik «Light», la version allégée du vaccin russe homologuée

Spoutnik light, la version allégée de Spoutnik V, a été présenté à Moscou. Le 6 mai 2021. REUTERS - SHAMIL ZHUMATOV

C’est un vaccin plus facile à produire et à utiliser puisqu’il suffira d’une seule dose pour l’administrer : « Spoutnik light » est la version allégée de « Spoutnik V ». Moscou annonce son homologation, et sa prochaine mise sur le marché. Avec une cible : les pays qui font face à flambée soudaine de Covid-19.