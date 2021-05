Sanctions: la Russie menace les «Quatre Grands» de l’audit

La Russie pourrait interdire à certaines de ses entreprises de recourir aux services des « Quatre Grands » occidentaux de l’audit. Une mesure qui doit encore être précisée, mais qui pourrait à terme réduire la capacité de pression des États-Unis.

Publicité Lire la suite

La nouvelle a circulé la semaine dernière dans certains journaux économiques, partagés entre interrogation et inquiétude : le gouvernement russe a décidé de limiter l’accès de certaines de ses entreprises aux firmes d’audit étrangères. Le décret N°622, daté du 19 avril, limite leur accès à des pans entiers du secteur de la finance ainsi qu’à l’ensemble de l’industrie de défense.

« Il s’agit de réduire l’accès des grandes sociétés d’audit comme Deloitte, KPMG, EY et PwC aux audits des banques, des organismes de crédit, des fonds de pension privés, résume Ayaz Aliev, chercheur associé à l’université d’économie Plekhanov de Moscou, dans les colonnes du journal Vedomosti. C’est une décision douloureuse pour les auditeurs internationaux étrangers, qui vont perdre la majorité de leurs clients, de leurs revenus et des informations qu’ils avaient accumulées. »

Ces quatre sociétés, souvent appelées les « Quatre Grands » (Big Four) du fait de leur stature mondiale et des dizaines de milliards de dollars de chiffre d’affaires qu’elles accumulent chaque année, ont chacune une filiale en Russie. Pour une entreprise qui veut se déployer sur le marché global et emprunter à cette échelle, la validation de leurs comptes et de leurs pratiques financières est un sésame indispensable. L’expertise de ces leaders, qui siègent au Royaume-Uni, et à Amstelveen aux Pays-Bas pour KPMG, reste très largement reconnue, sinon incontournable.

« Pas près de fermer »

Aucune de ces filiales russes n’a donné suite à nos questions. Toutes font profil bas sur le sujet et ignorent les questionnements de la presse. Un associé, au sein de l’une de ces filiales, a tout de même accepté de répondre, sous condition d’anonymat. Comment a été accueillie l’annonce dans sa société ? « Très bien, il n’y a rien d’anormal là-dedans, assure-t-il. Pour se protéger des sanctions américaines, [le gouvernement russe] a autorisé ces entreprises à ne plus publier certaines informations, pour éviter que les Américains s’en servent. »

Cet auditeur étranger, basé en Russie de longue date, dit n’avoir aucune inquiétude. Il s’agit surtout, pour lui, d’éviter d’exposer de grandes entreprises russes à l’œil inquisiteur de Washington. Car si la transparence favorise les échanges financiers internationaux, sous l’impulsion de grandes institutions comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI) et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ces bonnes pratiques permettent d’en savoir beaucoup sur les entreprises et sur ceux qui contribuent à les financer.

L’annonce de ce décret survient en effet moins d’une semaine après celle, par les États-Unis, d’une nouvelle batterie de sanctions destinées à répondre à des « activités nuisibles » de la Russie, dont une vague de cyberattaques attribuées à Moscou. Parmi les 32 cibles de cette mesure, beaucoup d’individus et d’entreprises liés au renseignement et médias d’influence russes. Le décret américain menace tout acteur qui financerait l’une des entités concernées : les informations des sociétés financières russes sont donc précieuses pour repérer de tels échanges.

« C’est la troisième ou quatrième fois que ça arrive », relève notre auditeur international basé en Russie. Par le passé, les États-Unis et l’Union européenne ont déjà placé des sanctions sur des entreprises stratégiques russes, dont des banques, les géants de l’énergie et plusieurs fabricants de matériel militaire. A chaque fois, le porte-monnaie a été visé, principalement en réponse à l’invasion de la Crimée, en 2014.

Les investissements contre les sanctions

« Une telle mesure n’a pas d’intérêt pour la Russie, si ce n’est de faire des contre-sanctions », confirme Philippe Pelé Clamour, professeur adjoint à HEC Paris et fin connaisseur de la Russie. Pour lui, comme pour de nombreux autres observateurs, il va surtout falloir surveiller la façon dont ce décret est exécuté et dans quelle mesure il est assorti d’un régime d’exceptions. D’autant plus que la majorité des grandes entreprises ont bouclé leurs exercices d’audit pour cette année et que ce n’est qu’en 2022 que l’on pourra réellement voir des résultats.

L’annonce gouvernementale reste en réalité à traduire en mesures techniques, concrètes. « Le projet de loi n’a pas encore été élaboré, explique le ministère des Finances russe à RFI. Une proposition visant à introduire une réglementation appropriée est actuellement en discussion. » Les discussions se poursuivent au plus haut niveau, notamment sur la « faisabilité d’un tel projet ». Le champ des possibles reste largement ouvert, de mesures réellement contraignantes… à un simple effet d’annonce.

« S’il y avait peu d’exceptions à ce décret, les entreprises d’audit pourraient tout simplement reconfigurer leur business model, estime Philippe Pelé Clamour. L’audit n’est qu’une activité parmi d’autres et pas forcément la plus rentable. » En réalité, les « Quatre Grands » ne sont pas une cible pour Moscou, qui a tout intérêt à ce que ces filiales locales, très majoritairement dirigées par des ressortissants nationaux, poursuivent leurs activités et leur développement.

C’est d’ailleurs le sentiment de notre auditeur étranger, cité plus tôt : « Les Russes laissent les investisseurs étrangers investir en Russie. Ils utilisent les investissements contre les sanctions. » Les entreprises préfèrent en général éviter de se mêler du bras de fer stratégique entre Washington et Moscou. Plutôt que de choisir un camp, elles préféreront probablement accepter quelques transitions sur la transparence financière. L’important est de poursuivre les échanges. « Il y a le temps et la parole des Etats, rythmés par les élections, et puis il y a le temps long des entreprises », conclut Philippe Pelé Clamour.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne