Ukraine: la visite à double détente d'Antony Blinken

Kiev, le 6 mai 2021: le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a été reçu par son homologue ukrainien Dmytro Kuleba (D). AP - Efrem Lukatsky

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken était ce jeudi 6 mai à Kiev. Il s’agissait là de la première visite officielle en Ukraine d’un haut responsable de l’administration Biden depuis le coup de chaud militaire avec la Russie il y a un mois aux frontières de l’Ukraine. Le chef de la diplomatie américaine a rappelé le soutien indéfectible des Etats-Unis à l’Ukraine, alors que Kiev et Washington estiment que Moscou n’a rappelé que 3500 soldats aux casernes, et que des dizaines de milliers de militaires russes restent aux portes de l’Ukraine. Mais la visite d’Antony Blinken, un proche de Joe Biden, comportait un autre agenda, un peu moins officiel celui-là, réparer la relation entre l’Ukraine et les Etats-Unis, fortement dégradée lors de la présidence de Donald Trump