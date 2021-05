Conférence pour l'avenir de l'Europe: Macron défend sa vision du futur pour les Vingt-Sept

Emmanuel Macron lors de son discours à l'ouverture de la Conférence de l'avenir de l'Europe à Strasbourg le 9 mai 2021. AP - Jean-Francois Badias

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Le président français Emmanuel Macron a plaidé dimanche pour une Union européenne plus agile, décidant « plus vite et plus fort », à l'occasion du lancement à Strasbourg de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, une vaste consultation citoyenne via une plateforme en ligne.