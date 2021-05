Les Belges célèbrent la réouverture des terrasses et la fin du couvre-feu

En Belgique, la baisse progressive des nouvelles infections et la montée des vaccinations se poursuit au rythme espéré, ce qui permet au gouvernement de tenir les promesses de réouverture. La plus symbolique d’un retour à la vie normale est celle des restaurants dont les terrasses sont rouvertes depuis ce samedi à la plus grande joie des Belges qui s’y sont précipités.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

Sur cette place du centre de Bruxelles, les clients ont commencé à affluer dès la mi-journée ce samedi. Après des mois d’économies forcées, beaucoup veulent d’abord s’offrir un bon menu, comme Sesa Kardo qui attendait depuis des semaines de revenir s’asseoir à une table dehors : « Je vais prendre un demi, se réjouit-il. On va choisir. La vérité, on va être gourmands. Un bon repas, un bon plat comme ça fait longtemps. On va se faire plaisir. »

Les bars et restaurants ont envahi les trottoirs pour créer des terrasses. Aurélien a disposé une dizaine de tables devant son établissement où les réservations sont suspendues pour pouvoir accueillir un maximum de clients. « Cette réouverture partielle, juste les terrasses, cela fait longtemps qu’on la prépare, assure-t-il. En fait, on avait fait une formule traiteur pendant le confinement, puis on a fermé la formule traiteur une semaine avant pour pouvoir se préparer correctement ici ».

Après un démarrage un peu lent à cause de la pluie, les terrasses étaient noires de monde dès la fin de l’après-midi. Un simple retour à la normale, selon Dirk, venu retrouver la convivialité qui manquait depuis la fermeture fin octobre de tous les bars et restaurants.

« On se pose la question : c’est quoi la normalité ? Je pense que très vite, on va quand même retomber dans les mêmes habitudes, on va retrouver la vie normale assez rapidement », dit-il.

La réouverture et la fin du couvre-feu ont été célébrées sur toutes les terrasses du royaume jusqu’au milieu de la nuit par des Belges très oublieux des distances sociales et des gestes barrières.

► À écouter et lire aussi : Covid-19 en Belgique: la police disperse la «Boum 2», une fête géante organisée à Bruxelles

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne