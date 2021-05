Covid-19: Chypre ouvre ses frontières aux touristes vaccinés

Depuis ce lundi, l'île méditerranéenne de Chypre rouvre ses frontières aux touristes vaccinés en provenance de 65 pays. Ils ne devront plus respecter une quarantaine à leur arrivée. Un soulagement pour ce pays dont le tourisme représente 21% de la richesse du pays.

Si vous êtes vaccinés, vous pouvez désormais vous rendre à Chypre, sans faire de test Covid. Il faut simplement télécharger sur une plateforme numérique le justificatif de vaccination. Le but : inciter le retour des touristes comme l'explique Savvios Perdios, ministre adjoint du Tourisme.

« Maintenant que de plus en plus de pays lèvent les restrictions de voyage, nous constatons un regain d'intérêt de la part des touristes, dit-il. Les vols commencent à revenir. Nous nous positionnons comme un pays sûr sur le plan épidémique et où tout est ouvert. Je pense que beaucoup de touristes vont apprécier cela. »

Un soulagement pour ce pays très dépendant du tourisme, dont l'économie a été décimée par la pandémie et les restrictions de voyage.

« Nous avons perdu 85% des revenus du tourisme, poursuit le ministre. C’est énorme. Nous voulons simplement faire mieux que l’année dernière, c’est le premier objectif. Deuxièmement : nous voulons que cette année soit un pont entre cette année catastrophique et 2022, qui, selon moi, sera le début de la reprise économique. »

Mais il faudra compter sans les Britanniques qui représentent pourtant un tiers des touristes car Londres a exclu Chypre de sa liste des destinations sûres où ses ressortissants pourront voyager à partir du 17 mai.

