Covid-19: l'Espagne lève l'état d'urgence, la jeunesse cède à l'euphorie

L’Espagne a mis fin à l’état d’urgence instauré depuis octobre 2020 ce dimanche 9 mai à minuit. Les habitants ont pu sortir de leur région ou se rassembler dans la rue le soir. Un sentiment euphorie mêlé de doutes et d'inquiétudes, notamment à Madrid où la jeunesse s'est lâchée dès samedi soir.

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

Dans la capitale espagnole, on a à peine attendu la fin de l’état d’urgence pour se lancer dans les rues, à corps perdu, jusque tard dans la nuit, dans la nuit de samedi à dimanche. D’innombrables fêtes illégales ont eu lieu, des milliers de jeunes ont bu jusqu’au petit matin sur les places et dans les rues. Le maire de la capitale, José Luis Almeida, a déploré 450 interventions policières pour non-respect des mesures sanitaires.

« Il y a un changement radical. Je me demande si on va vers l’abîme ou si on va tous se sauver, s'inquiète José Antonio, garde de sécurité d’un bar de nuit. Moi, ce que je vois pour l’instant, c'est plein de gens qui se saoulent dans les rues, sans protection. Une sorte de débordement chaotique. »

Non respect des mesures sanitaires

L’euphorie générale dépasse les limites. Madrid bénéficiait déjà d’un régime à part jusqu’ici avec un couvre-feu à 23 heures. Désormais, les établissements nocturnes ferment à minuit, et il y a toujours des restrictions : pas plus de six personnes ensemble en extérieur, quatre en intérieur. Mais peu de gens respectent cette règle.

« Ce n’est pas la fin de la pandémie, c’est la fin de certaines restrictions, et donc cela ne veut pas dire que les gens peuvent faire n’importe quoi dans les rues, car le virus, lui, il existe toujours bel et bien », prévient Milena, qui travaille depuis peu comme médecin.

Crainte de voir les contagions se multiplier

Les forces de police de la capitale et le maire, José Luis Martinez Almeida, ont dénoncé l’existence de dizaines de rassemblements de jeunes, où presque personne ne portait le masque. La crainte est réelle de voir les contagions se multiplier.

L'incidence du virus est descendue, vendredi 7 mai, à 198 cas pour 100 000 habitants sur les quatorze derniers jours dans le pays qui reste l'un des plus touchés d'Europe avec près de 79 000 morts et 3,5 millions de cas au total.

