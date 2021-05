Discours de la reine au Royaume-Uni: Boris Johnson va réaffirmer son projet de gouvernement

Au Royaume-Uni, fort de sa victoire aux élections locales, le Premier ministre, Boris Johnson, va profiter, ce mardi 11 mai, du traditionnel discours du trône, le discours de politique générale prononcé par la reine, pour réaffirmer son projet de gouvernement avec dans le viseur les électeurs des anciens bastions travaillistes nouvellement acquis aux conservateurs.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

Malgré une cérémonie moins fastueuse que d’ordinaire en raison de la pandémie, le discours de la reine qui marque l’ouverture de la nouvelle année parlementaire, va permettre à Boris Johnson de signaler ses priorités post-Covid-19 : en haut de la liste figure sa stratégie de levelling up, le rééquilibrage entre les régions du Nord défavorisées et les villes du Sud plus opulentes. Le slogan risque de dominer le texte lu par Elizabeth II mais rédigé par son gouvernement car pour le Premier ministre il est essentiel de fidéliser désormais l’électorat populaire, pro-Brexit qui a délaissé le Labour pour les conservateurs.

Soins sociaux

Boris Johnson devrait aussi réitérer sa promesse de réformer le mode de financement des soins sociaux pour les personnes âgées. Autre priorité le projet de loi pourtant controversé sur la police, la criminalité, les peines et les tribunaux qui avait provoqué de violentes manifestions plus tôt cette année.

Les travaillistes affaiblis

Avec une importante majorité de 80 députés, le dirigeant n’aura aucun mal à faire passer sa longue liste de projets de loi, d’autant que l’opposition travailliste sort affaiblie des élections locales et est enlisée dans des querelles internes. Des déboires qui dominent d’ailleurs actuellement l’actualité et éclipsent les affaires de corruption qui ont rattrapé ces derniers jours Boris Johnson.

► À lire aussi : Élections locales britanniques: victoire historique des conservateurs à Hartlepool

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne