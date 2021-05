Discours de la reine: Johnson fait du redressement post-Covid du Royaume-Uni sa priorité

Renforcé lors des élections locales, le Premier ministre britannique Boris Johnson a présenté ce mardi son programme législatif post-Covid lors du traditionnel discours du trône. C’était la première grande apparition publique de la reine depuis le décès de son époux. Le protocole a été réduit au strict minimum cette année en raison de la pandémie pour annoncer un programme centré sur la redistribution plus équitable des opportunités à travers le pays.

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

Vêtue d’une simple tenue de ville gris pâle et siégeant désormais sur un trône unique sans son époux à ses côtés, Elisabeth II a lu le discours rédigé par ses ministres devant des Lords masqués et dans une chambre rouge et or à moitié vide.

Au programme trente projets de loi avec comme objectif principal la reprise économique et un rééquilibrage de l’égalité des chances entre le nord et le sud du pays, la fameuse stratégie du « levelling up » martelée par le gouvernement et reprise par la reine.

« La priorité de mon gouvernement est d’assurer le redressement national après la pandémie pour rendre le Royaume-Uni plus fort, plus sain et plus prospère qu’avant, a-t-elle affirmé. Pour y parvenir, mon gouvernement rééquilibrera les opportunités à travers tout le Royaume-Uni en soutenant l’emploi, les entreprises et la croissance économique ».

Boris Johnson promet ainsi une « garantie à vie des compétences » avec un projet de loi destiné aux adultes souhaitant reprendre des études supérieures. Une loi fixant dans le marbre ses objectifs climatiques et un durcissement du système migratoire pour dissuader les migrants de traverser la Manche ont également été promis.

Grande absente néanmoins, la réforme urgente du système social des soins aux personnes âgées pourtant promise avec emphase par Boris Johnson. Cette omission a provoqué les critiques immédiates des partis d’opposition qui vont débattre dans les prochains jours de ce programme ambitieux dont beaucoup craignent que de larges pans ne voient jamais le jour.

