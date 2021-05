L'UE lance une seconde action en justice contre AstraZeneca

L'UE réclame en justice qu'AstraZeneca livre d'ici juin les doses non livrées au premier trimestre. © AP - Vincent Thian

Les contentieux s’amoncellent entre l’Union européenne et AstraZeneca. Après l’annonce dimanche d’une probable non-reconduction du contrat entre les Vingt-Sept et le laboratoire anglo-suédois, la Commission précise ce mardi qu’elle a désormais lancé non plus une, mais deux procédures à l’encontre du laboratoire.