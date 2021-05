Ukraine: deux députés et oligarques pro-russes inculpés pour trahison nationale

L'oligarque ukrainien et député pro-russe Viktor Medvedtchouk à Kiev en juillet 2019. © AP - Efrem Lukatsky

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les autorités de Kiev ont annoncé aujourd’hui l’inculpation de deux députés et oligarques pro-russes, parmi eux, Viktor Medvedtchouk, l’homme fort des forces politiques pro-Kremlin en Ukraine, un homme très proche de Vladimir Poutine. Medvedtchouk et son associé Taras Kozak sont accusés par la justice ukrainienne de trahison nationale,ni plus ni moins, alors qu’aiguillonné par Washington, le gouvernement de Vladimir Zelensky sonne la charge contre les oligarques.