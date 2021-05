Cybersécurité: Londres tacle les Russes et les Chinois

Les États autoritaires «tordent les principes pour parvenir à leurs propres fins néfastes», a déclaré le chef de la diplomatie britannique, Dominic Raab. Ici, à Downing Street, à Londres, le 14 juillet 2020. REUTERS/Hannah McKay

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Coup de menton du gouvernement britannique en matière de guerre électronique : à l'occasion du débat national sur la cybersécurité, mercredi, Dominic Raab, le chef de la diplomatie de Boris Johnson, n'a pas mâché ses mots et a sèchement mis en garde la Russie et la Chine au sujet de leurs intrusions de plus en plus fréquentes dans les systèmes informatiques mondiaux.