Irlande du Nord: les dix victimes de Ballymurphy innocentés, 50 ans après les faits

C’était une décision attendue depuis cinquante ans en Irlande du Nord. Entre le 9 et le 11 août 1971, dix civils étaient tués à Ballymurphy, un quartier de Belfast – on était alors au tout début de la guerre civile. Les dix victimes ont été innocentées après une décennie d’enquête.

Avec notre correspondante à Dublin, Emeline Vin

« Ils étaient innocents et ne posaient aucune menace. » En livrant les conclusions de son enquête, la juge Siobhan Keegan a soulagé les familles des dix « victimes de Ballymurphy », du nom du quartier de Belfast secoué par des violences au mois d’août 1971. Ces neuf hommes et une femme sont alors officiellement considérés comme membres de groupes terroristes républicains et comme une cible légitime pour l’armée britannique.

Même si, parmi eux, l’un était un prêtre en train d’administrer l’extrême onction à un blessé, une autre mère de huit enfants. Et que ces liens avec l’Armée républicaine irlandaise n’avaient jamais été prouvés.

La juge n’est pas parvenue à désigner les coupables des meurtres. « Mais au moins, le monde entier sait qu’ils sont innocents », se satisfait la fille d’une des victimes. Les familles se battaient depuis cinq décennies pour connaître la vérité et avaient obtenu en 2011 la réouverture de l’enquête.

La décision intervient alors que le gouvernement britannique entend interdire toute nouvelle poursuite pour des crimes commis par l’armée ou les paramilitaires, précisément pendant la période des troubles en Irlande du Nord.

