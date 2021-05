L'Allemagne renforce ses engagements dans la lutte contre le réchauffement climatique

Des activistes pour le climat forment une chaîne humaine à l'extérieur de la chancellerie allemande, à Berlin, le 12 mai 2021. Sur la bannière ont peut lire: «Le compte à rebours est en cours. Dans 15 ans à zéro.» REUTERS - ANNEGRET HILSE

Texte par : RFI

Le succès des Verts allemands dans les sondages et l'approche des élections ont poussé le gouvernement à Berlin à adopter à une vitesse record une loi sur des engagements plus stricts du pays pour lutter contre le réchauffement climatique. Le texte bouclé en deux semaines doit être adopté d'ici l'été et prévoit que l'Allemagne atteindra la neutralité carbone d'ici 2045.