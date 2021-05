David Cameron devant une commission d'enquête parlementaire pour une affaire de lobbying

L'ancien Premier ministre britannique est entendu cet après-midi devant une commission d'enquête parlementaire. Il va devoir répondre de son rôle dans l'affaire Greensill, un scandale de lobbying politico-financier qui a vu cette société dont il était actionnaire et conseiller spécial, tenter d'obtenir des faveurs du gouvernement.

Le carnet d'adresses d'un ancien Premier ministre vaut très cher, et c'est pour cette raison que Greensill est allé chercher David Cameron, afin qu'il joue de sa stature et de son réseau au sein de l'administration britannique afin d'obtenir des privilèges politiques et financiers.

C’est pour cette raison que l’ancien Premier ministre britannique est entendu ce jeudi 13 mai par une commission d’enquête parlementaire. L'an dernier, en l'espace de quatre mois, son équipe et lui ont contacté des responsables gouvernementaux à plus de 70 reprises. Et ce, par tous les moyens comme les emails, textos et messages WhatsApp.

Ironie de l'histoire, cela n'aura servi à rien puisque la société Greensill, qui offrait des prêts à court terme aux petites entreprises, a fait faillite au mois de mars 2021, plombée par la crise sanitaire.

Mais ce nouveau scandale sur fond de lobbying vient de pousser David Cameron à faire son mea culpa. Dans un long communiqué publié en amont de son audition, il assure n'avoir violé aucune loi ni aucun code de conduite.

Toutefois, il reconnaît que des leçons doivent être tirées de cet épisode et que les communications d'entités privées avec le gouvernement doivent avoir lieu exclusivement par les canaux les plus formels... Hors de la culture du secret.

