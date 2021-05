L'Azerbaïdjan et l'Arménie en pourparlers après un regain de tensions

Il ne reste plus qu’une seule carte dans la main de Nikol Pachinian, celle de la Russie. AP - Sergei Grits

À cinq semaines des élections législatives anticipées en Arménie et six mois après la fin de la guerre au Haut-Karabagh, on assiste à un pic de tensions entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Le procureur général d'Arménie a ouvert jeudi 13 mai une enquête pénale sur une « violation de l'intégrité territoriale » par l'Azerbaïdjan, le ministère arménien de la Défense ayant accusé Bakou de déplacer des forces sur son territoire. Bakou a rejeté ces accusations, qualifiées de « provocantes ». Après un appel de Vladimir Poutine au respect du cessez-le-feu, Bakou et Erevan menaient vendredi des pourparlers pour tenter d’apaiser les tensions.