Conflit israélo-palestinien: rassemblement de soutien à Israël en Allemagne

Les tensions actuelles au Moyen-Orient ont suscité ce week-end des manifestations dans plusieurs pays. En Europe, différents rassemblements de solidarité avec les Palestiniens ont eu lieu. C'était aussi le cas en Allemagne. À Berlin, différentes organisations juives avaient de leur côté appelé à un rassemblement de soutien à Israël et contre les actes et déclarations antisémites des derniers jours en Allemagne.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Ils étaient quelques centaines à se réunir ce samedi sur la place de Potsdam pour exprimer leur solidarité avec Israël et condamner les dérapages antisémites en Allemagne ces derniers jours. La manifestation avait été organisée par différentes organisations juives et la société germano-israélienne.

Comme à chaque fois que la situation au Moyen-Orient s’enflamme, le conflit s’exporte. En Allemagne, la communauté juive et ses membres sont alors attaqués et rendus responsables par des manifestants pro-palestiniens pour la situation sur place. Cela se produit aussi dans d’autres pays, mais en Allemagne, où l’extermination des juifs a été planifiée, le choc et les réactions sont d’autant plus fortes.

Divers incidents ont choqué l’Allemagne

« Nous voulons la paix et la fin immédiate des attaques terroristes contre les citoyens israéliens, raconte Mike Delberg de la communauté juive berlinoise. La haine qui s’exprime là-bas existe aussi en Allemagne contre nos synagogues, dans les rues ou sur les réseaux sociaux. Les attaques contre des synagogues ne constituent pas une protestation contre Israël. Ça n’est que l’expression d’un antisémitisme primitif. »

Divers incidents antisémites liés au conflit israélo-palestinien ont choqué l’Allemagne ces derniers jours, provoquant des condamnations unanimes de la classe politique qui a exprimé sa solidarité avec l’État hébreu. Jeudi, des responsables de différents partis prendront la parole lors d’une autre manifestation au pied de la porte de Brandebourg.

