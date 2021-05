Reportage

Covid-19 en Pologne: réouverture des terrasses après plus de six mois de fermeture

Audio 01:13

A Varsovie, en Pologne, le 15 mai 2021. REUTERS - SLAWOMIR KAMINSKI

Texte par : RFI Suivre 4 mn

La Pologne assouplit ses restrictions contre le Covid-19. Le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur et après plus de six mois de fermeture, les bars ont rouvert ce samedi 15 mai. Pour le moment, les clients ne peuvent consommer que sur les terrasses en plein air. À Varsovie, ces dernières ont été prises d’assaut.