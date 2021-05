Covid-19: le Portugal autorise les voyages touristiques pour la plupart des pays européens

Le pays lève à partir du lundi 17 mai en grande partie les restrictions de voyage vers son territoire. Le tourisme redevient possible. Au grand soulagement des Britanniques et des Français.

Avec notre correspondante à Lisbonne, Marie-Line Darcy

La nouvelle était très attendue. Les voyageurs en provenance de France ne seront plus soumis à la quarantaine de 14 jours à leur arrivée au Portugal. Jusqu'à présent, les ressortissants des pays présentant une incidence égale ou supérieure à 500 nouveaux cas de Covid-19 pour 100 000 habitants devaient respecter la règle.

Plus important encore, l’obligation d’avoir un motif impérieux pour venir dans le pays est levée. Tous les passagers de plus de deux ans doivent toutefois présenter, avant l'embarquement, un test PCR négatif de moins de 72 heures.

Cependant, la mesure de l’isolement prophylactique et du motif essentiel reste en vigueur pour des pays comme l’Afrique du Sud, le Brésil et l’Inde. Et en Europe: la Croatie, la Lituanie, Chypre, les Pays-Bas et la Suède.

Prendre l'avantage sur la Grèce, l'Espagne et l'Italie

Le Royaume-Uni est lui aussi libéré des contraintes. Le Portugal, déjà dans la liste verte du Royaume-Uni comme destination possible, a décidé de faciliter l’arrivée sur son territoire et de prendre l'avantage face à la Grèce, l’Espagne et l’Italie pour démarrer la saison touristique.

Les Britanniques qui représentaient 2 millions de touristes sur les 16 millions reçus en 2019 multiplient les réservations en Algarve, la région touristique du Sud et sur l’ile de Madère. Le Portugal espère que les Français et de nombreux Européens vont leur emboiter le pas dès le 17 mai.

