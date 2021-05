L’un des trafiquants de drogue les plus recherchés en Europe de retour en Italie

Rientra dalla Spagna il latitante Giuseppe Romeo. Organizzava per la 'Ndrangheta traffici di cocaina in Europa (Belgio, Olanda e Germania). Estradato grazie ad attività di cooperazione internazionale del progetto I CAN, #Squadra Mobile Reggio Calabria #Sco #Scip#15maggio pic.twitter.com/qQNfz3H72P