REPORTAGE

Grèce: dans les Cyclades, l’île de Milos retrouve les touristes

Audio 01:15

Les îles grecques sont à nouveau ouvertes au tourisme (Image illustration). AFP - ARIS MESSINIS

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Ce week-end, un confinement de six mois a officiellement pris fin en Grèce, en parallèle de l’ouverture du pays aux touristes. Un événement d’autant plus important qu’environ un cinquième de l’économie grecque dépend du secteur touristique. Les visiteurs vaccinés depuis plus de 15 jours ou munis d’un test PCR négatif de moins de 72 heures peuvent donc à présent se rendre en Grèce. Certains d’entre eux n’ont pas perdu de temps.