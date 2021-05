Covid-19: les commerces irlandais «non-essentiels» retrouvent leurs clients

Le confinement le plus long d’Europe est en train de prendre fin : l’Irlande durement frappée par la troisième vague de Covid-19, rouvre ce lundi 17 mai ses commerces non essentiels, fermés depuis le 30 décembre.

Avec notre correspondante à Dublin, Émeline Vin

Première journée shopping de l’année pour Clara : venue du comté voisin, la jeune femme a les bras chargés de sacs en papier : « Ça fait du bien que tout rouvre. Ça fait depuis Noël, je n’avais plus rien ! Toutes mes chaussettes ont disparu ! ».

Grand soleil, promotions... Les vendeurs et les flâneurs sont tout sourire. La réouverture profite même aux commerces restés ouverts : « Je dirai qu’on a 15, 20% de clients en plus. Avec les magasins qui rouvrent, les coiffeurs… Les gens ont à nouveau envie de sortir et ils viennent dans leur café habituel, ce qui est chouette. Ça fait vraiment du bien, surtout au sein des commerçants. On a topé dans la main, surtout avec les gens du pressing en face… Après ces mois de déprime, c’est fantastique d’avoir à nouveau cette excitation en ville ! », explique James McKenna, gérant du Keogh Café.

Mais devant les magasins, pas de file d’attente comme aux précédents déconfinements. « Cela faisait 5 mois ! J’ai fait des ventes en ligne, mais ça ne suffit pas. Cela fait nous survivre, c’est tout », estime Yu Gi qui compte sur un réel rebond de la consommation.

Tous ses voisins n’ont pas eu cette chance : dans la rue, un magasin sur cinq n’a pas survécu à la crise du Covid-19.

