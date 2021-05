Trêve partielle entre l'UE et les États-Unis concernant les droits de douane sur les métaux

L'Union européenne et les États-Unis entameront des pourparlers pour résoudre leur différend commercial sur l'acier. Des solutions devront être trouvées d'ici à la fin de l'année.

L'Union européenne et les États-Unis reconnaissent « la nécessité de trouver des solutions efficaces » pour préserver leurs « industries essentielles » face aux surcapacités mondiales d'acier et d'aluminium,« due en grande partie à des tiers ». C'est la Chine qui est montrée du doigt dans cette déclaration commune, accusée de soutenir « des politiques ayant des effets de distorsion sur le commerce ».

La Commission européenne a annoncé qu'elle suspendait donc pour une durée maximale de six mois son projet de relèvement des taxes sur un certain nombre de produits allant du rouge à lèvres aux chaussures de sport et d'un doublement des droits de douane à 50% sur les importations de bourbon américain, de motos et de bateaux à moteur.

Depuis 2018, les taxes imposées par Donald Trump sur l'aluminium et l'acier, ont provoqué une véritable guerre commerciale avec l'Union européenne. Il s'agissait à l'époque de lutter contre les importations massives de ces métaux qui « constituent une menace pour la sécurité nationale ». Donald Trump avait alors asséné sur Twitter : « un pays qui ne produit pas lui-même son acier et son aluminum n’est pas un pays ».

L'Union européenne a par la suite taxé 2,8 milliards d'euros de produits américains, dont les motos, le whisky et le jus d'orange.

L'objectif de Bruxelles et Washington est de s'entendre « avant la fin de l'année ».

