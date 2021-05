L'Arctique, une région stratégique très convoitée

Le Conseil de l'Arctique se réunit à partir de ce mercredi à Reykjavik, en Islande. Cette année, c’est la Russie qui va assumer la présidence tournante de ce sommet bisannuel qui a pour objectif de renforcer la coopération pacifique des États riverains dans cette région faisant l'objet de toutes les convoitises.

C'est un territoire de quatre millions d'habitants soumis à des conditions extrêmes, que le réchauffement climatique pourrait bien transformer en eldorado polaire. La fonte accélérée des glaces rend plus accessible des gisements d'hydrocarbures censés reposer sous ses fonds marins. Et de nouveaux passages maritimes qui pourraient devenir primordiaux dans les échanges internationaux alimentent une course aux revendications territoriales.

L'Arctique est ainsi au cœur des convoitises des huit États riverains qui se retrouvent à partir de ce mercredi à Reykjavik. C'est le cas de la Norvège, qui estime que la mer de Barents recèle plus de 60% des réserves pétrolières restant à découvrir dans le pays, même si les forages y ont jusqu'à présent été décevants.

Donald Trump avait de son côté accordé des concessions pétro-gazières en Alaska, dans la plus grande zone naturelle protégée des États-Unis, mais son successeur Joe Biden les a bloquées. Le Groenland suscite, lui, l'intérêt de compagnies minières, même si le nouveau gouvernement local va enterrer un projet controversé de mine d'uranium et de terres rares.

La Russie ne cache plus ses ambitions pour l’Arctique

La Russie mise quant à elle sur le passage du Nord-Est pour relier l'Europe à l'Asie en passant au large de la Sibérie. Cette route maritime encore sous-exploitée pourrait un jour concurrencer le canal de Suez. Elle permettrait de gagner 15 jours sur le trajet des grands navires de fret qui relient l’Europe et l’Asie. Et la Russie a bien l’intention d’exploiter ce nouveau filon commercial, indique notre correspondant à Moscou, Daniel Vallot.

Le potentiel énergétique de l'Arctique a également conduit la Russie à faire du développement de la région l’une des priorités des 15 prochaines années. Pour y parvenir, les autorités russes veulent investir dans les infrastructures portuaires, encourager l’investissement privé et bâtir une vaste flotte de brise-glace à propulsion nucléaire.

La stratégie est également militaire : la Russie a clairement fait savoir qu’elle entendait marquer son territoire. Avec la multiplication des manœuvres militaires dans la région, l’ouverture ou la modernisation de plusieurs bases militaires et par le déploiement du S-400 le fameux système russe de défense anti-aérienne. Mais aussi lundi par la voix de son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. « Nous voyons des critiques sur le fait que la Russie développe son activité militaire dans l'Arctique. Mais il est clair pour tout le monde, depuis longtemps, que ce sont nos terres, notre territoire. Nous répondons de la sécurité de notre littoral et tout ce que nous faisons là-bas est parfaitement légal et légitime », a-t-il ainsi argué lors d'une conférence de presse.

Tensions entre Moscou et Washington

Avant même le début de la rencontre, la tension est donc déjà évidente. Ce mardi, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a répondu à son homologue russe, l'appelant à éviter la militarisation de l'Arctique. Les activités militaires de plus en plus nombreuses augmentent de son point de vue le risque d'accident et sapent l'objectif partagé d'un avenir pacifique et durable pour la région.

Le secrétaire d'État américain a implicitement appelé Sergueï Lavrov à « éviter les déclarations » comme celles faites lundi, affichant son « espoir » que le sommet arctique de mercredi et jeudi permette de « renforcer la coopération pacifique dans la région ».

Créé en 1996, le Conseil de l’Arctique se tient tous les deux ans et a pour but de promouvoir « les aspects environnementaux, économiques et sociaux du développement durable dans la région ». Outre les huit nations riveraines, six organisations indigènes y sont représentées.

