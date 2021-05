Covid-19: en Autriche, la vie avec les autres reprend ses droits

Les Autrichiens peuvent dès ce 19 mai fréquenter à nouveau les bars, restaurants et autres cinémas et lieux culturels. Mais pour amorcer la période estivale et donc touristique, le pays souhaite la mise en place d'un « pass vert ».

Après trois confinements au niveau national et même un quatrième pour certaines régions, la situation sanitaire est de nouveau sous contrôle en Autriche avec un taux d’incidence sur 7 jours de 65 cas pour 100 000 habitants. Cela permet donc au pays de déconfiner. Dès aujourd’hui, les hôtels, bars et restaurants vont pouvoir rouvrir, tout comme les lieux de culture et de sport. Les élèves, eux, ont pu retrouver les bancs de leur établissement ce lundi 17 mai.

Ces réouvertures sont bien sûr conditionnées au respect de mesures sanitaires strictes, pas plus de quatre adultes par table par exemple à l’intérieur d’un restaurant ou encore obligation de laisser un siège vide entre chaque spectateur au théâtre ou au cinéma.

Première étape de son « pass vert »

Pour se rendre à l’opéra, au restaurant ou dans une salle de sport, il faudra prouver que l’on est vacciné, récemment rétabli du coronavirus, ou bien testé. Un test PCR sera valide 72 heures, un antigénique 48 heures et un autotest, celui que l’on fait soi-même à la maison, 24 heures. Pour le gouvernement autrichien, c’est en effet la première phase du passe vert.

La deuxième sera déployée début juin : un QR code rassemblera alors toutes ces informations, permettant ainsi de gagner du temps puisqu’il suffira de le scanner à l’entrée. La troisième phase sera le passe sanitaire européen, attendu pour la fin juin, qui devrait permettre de faciliter les voyages au sein de l’Union européenne.

Aller vite

Le chancelier Sebastian Kurz l’a clairement dit : le passe européen ne sera disponible qu’à l’été, ce qui est trop tard pour l’Autriche. Le pays veut en effet relancer le plus vite possible le tourisme qui, associé aux loisirs, représente 15% de son PIB. C’est pourquoi le passe vert va être déployé dès ce mois de mai à l’échelle nationale et peut-être même un peu au-delà.

Vienne souhaite en effet des accords bilatéraux avec certains de ses voisins pour que leurs passes respectifs soient mutuellement reconnus. En Autriche, l’idée d’un passe vert s’est rapidement imposée car le pays a initié une politique massive de tests il y a plusieurs mois déjà et la campagne de vaccination a pris de la vitesse. À ce jour, 3 millions de personnes ont reçu au moins une première dose et parmi elles, plus d’1 million ont reçu leurs deux doses soit 14% des Autrichiens de plus de 16 ans. Autant d’atouts que l’Autriche veut faire valoir le plus rapidement possible.

