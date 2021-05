Au Royaume-Uni, l'inflation est au plus haut depuis mars 2020

Avec une hausse de 1,5% en avril, soit le double de celle du mois précédent, l'inflation retrouve son niveau d’avant crise, a annoncé mercredi le Bureau national des statistiques.

Cette accélération de l’inflation s’explique essentiellement par deux facteurs : le redémarrage de l’activité économique, avec notamment la réouverture des terrasses et des commerces non essentiels, et par la hausse des prix de l’énergie, qu’il s’agisse du gaz, de l’électricité ou des prix des carburants.

Mais la hausse des prix de l’immobilier résidentiel est la plus spectaculaire. Un peu plus de 10% fin mars sur un an. Il s'agit de la plus forte augmentation depuis août 2007. Selon le Bureau national des statistiques, l'essor du télétravail explique en partie cette hausse; en effet, les prix des maisons individuelles ont connu une forte progression de 11,7%. À Londres les prix montent mois vite, car de nombreux habitants ont fait le choix de quitter la capitale pour s'installer dans des zones moins denses.

Autre raison qui explique ce boom de l'immobilier : la suspension temporaire de la taxe sur les acquisitions jusqu'à un certain seuil. En vigueur depuis juillet en Angleterre, elle est prolongée jusqu'à fin septembre.

Cette accélération de l’inflation ne constitue pas une surprise pour les économistes. Ils prévoient que les prix continuent à monter dans les prochains mois. De son côté, la Banque d'Angleterre s'attend à une hausse de plus de 2% des prix à la consommation d'ici la fin de l’année.

