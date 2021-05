Covid-19: l'Autriche rouvre mais sous certaines conditions

Bars, restaurants, lieux de culture et de sport ont rouvert mercredi 19 mai. Mais pour y accéder, il faut prouver que l’on est soit vacciné, soit récemment rétabli du coronavirus, soit testé. Une première étape vers le « pass vert » voulu par le gouvernement.

Avec notre correspondante à Vienne, Isaure Hiace

À l’entrée de ce restaurant italien, les clients présentent un document prouvant qu’ils sont soit testés, soit vaccinés, soit récemment rétablis du coronavirus. Une mesure contraignante, reconnaît Luigi Barbaro Junior, l’un des gérants. « Cela demande beaucoup de temps et d'efforts. C’est plus de contraintes et de travail mais c'est toujours mieux que de garder portes closes, concède-t-il. On a été enfermés pendant sept mois sans rien faire alors aujourd’hui nous voulons tous sortir, nous amuser, voir nos amis, boire un verre. Bref, profiter un peu de la vie ! »

« Retrouver un peu de normalité tout en évitant une nouvelle hausse des contaminations »

Le rituel est le même à l’entrée des lieux de culture et des salles de sport. Une mesure que le gouvernement présente comme la première étape du « pass vert », plutôt bien acceptée par les Viennois. « Je me suis fait tester ce matin, témoigne Tibor. Ici, c’est vraiment simple car on peut se faire tester à tous les coins de rue et ça prend dix minutes. Maintenant, je suis heureux car je vais pouvoir de nouveau boire une bière avec mes amis. »

« Je trouve ce concept judicieux car ça permet de retrouver un peu de normalité tout en évitant une nouvelle hausse des contaminations et donc un nouveau confinement », approuve également Robert.

Prochaine étape, le 4 juin, avec la mise en place d’un QR code qui rassemblera toutes les informations nécessaires et rendra ainsi les entrées plus fluides et plus rapides.

