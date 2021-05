Vladimir Poutine promet de «casser les dents» de ceux qui s'en prendraient à la Russie

Vladimir Poutine a fait cette déclaration au cours d’une visioconférence avec des organisations patriotiques. Des propos à prendre avec précaution, car le président russe est coutumier de ce type de formules chocs.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Moscou, Daniel Vallot

« Dès que la Russie devient forte, un prétexte est trouvé pour limiter son développement. C’était le cas hier et c’est le cas aujourd’hui », estime Vladimir Poutine lors d'une visioconférence avec des organisations patriotiques. Aux yeux du président russe, même amputé d’un tiers de son potentiel depuis la chute de l’URSS, la Russie continue d’être trop grande et puissante pour certains.

« Publiquement, ils osent dire que c’est injuste qu’un seul pays puisse avoir autant de richesses. Et donc tout le monde veut nous grignoter ou nous mordre. Mais ceux qui ont cette intention doivent savoir que nous leur casserons les dents ! C’est une évidence. Et la garantie de cela, c’est le développement de nos forces armées », fait-il valoir.

La déclaration est d’autant plus fracassante qu’elle intervient juste après une rencontre qualifiée de « constructive » entre les ministres russes et américains des Affaires étrangères. Un premier entretien à ce niveau depuis l’arrivée au pouvoir de Joe Biden, qui laissait espérer un apaisement des tensions entre Moscou et Washington.

Pour autant, la formule très agressive de Vladimir Poutine ne signifie pas forcément que le président russe a l’intention de renoncer à ce début de dialogue. Le président russe est en effet coutumier de ces phrases chocs, prononcées parfois sur le ton de la blague. Sans que l’on sache réellement s’il faut les prendre au pied de la lettre.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne