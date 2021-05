Covid-19: le maire de Moscou déplore la réticence des Russes à se faire vacciner

Malgré les nombreux centres de vaccinations que compte Moscou comme ici au grand magasin Gum, les Moscovites rechignent toujours à se faire vacciner contre le Covid-19. AP - Pavel Golovkin

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Vladimir Poutine a beau déclarer que les vaccins russes sont les plus sûrs et les moins dangereux au monde, en Russie, la campagne de vaccination patine. Dans la capitale, où de nombreux centre ont été ouverts, on est encore très loin de l’immunité collective, les Moscovites n’étant visiblement pas pressés de se faire vacciner, au grand dam du maire.