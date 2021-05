Covid-19: une soirée-test organisée dans des boîtes de nuit espagnoles

Les boîtes de nuit, l'un des secteurs les plus touchés par les restrictions dues à la pandémie, ont pu rouvrir jeudi soir pour une soirée test à Sitges, station balnéaire située à 30 km au sud de Barcelone.

Avec notre correspondante à Barcelone, Élise Gazengel

Il y avait plus d’un an que la rue du Péché de Sitges, au sud de Barcelone, était silencieuse. Mais jeudi 20 mai, la fête dans les boîtes de nuit de cette station balnéaire catalane a repris pour une soirée test. Cinq établissements accueillaient un public dansant avec le masque, à l’image d’Ester Heredia, venue avec ses amies : « Ils nous on dit que c'était ce mois-ci et quand ils nous ont confirmé le jour, on n’a pas réfléchi une seconde, raconte-t-elle. Même si demain on travaille, c’est pas grave, dans tous les cas on allait être là, c'était sûr ! On ne manquerait ça pour rien au monde. »

Pour les organisateurs du monde de la nuit, cet essai clinique pourrait permettre de sauver la saison estivale, mais aussi de freiner les fêtes illégales organisées depuis la fin du couvre-feu dans le pays.

Les 400 fêtards testés

« La jeunesse et les gens en général avaient envie et sont sortis boire et faire la fête dans la rue ou sur la plage. Nous sommes la solution à ce problème, estime Andrés Coronel, gérant de l'établissement Everlasting. On est prêt pour accueillir ces gens en sécurité. »

Les 400 participants avaient été testés plus tôt dans la journée et le seront une nouvelle fois dans six jours. Si les résultats sont concluants, fêtards et organisateurs espèrent que la musique pourra de nouveau résonner chaque soir cet été.

