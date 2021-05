Espagne: l'indépendantiste modéré Pere Aragonès investi président régional de la Catalogne

Après les élections catalanes du 14 février dernier, la Catalogne a enfin investi son nouveau président : Pere Aragonès, un indépendantiste qui souhaite renouer les liens avec Madrid.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Barcelone, Élise Gazengel

Il aura fallu plus de trois mois aux indépendantistes catalans pour trouver un accord et investir à quelques jours de la date butoir, le nouveau président de la région.

Pere Aragonès, 38 ans, est issu de la gauche indépendantiste d'Esquerra Republicana qui, pour la première fois, lors des dernières élections, était passée devant la droite indépendantiste de Junts.

Social démocrate, il axe son programme sur des politiques publiques en cette période où la crise post pandémique est devenue la principale préoccupation des Catalans. Quant à la feuille de route sécessionniste, elle n'a cette fois pas de date, pas d'ultimatum car le nouveau président catalan - plus consensuel et modéré que ses prédécesseurs - mise sur le dialogue avec Madrid et a même évoqué lors de son investiture le référendum écossais de 2014 comme modèle, loin de l'unilatéralité catalane de 2017.

Mais Aragonès ne gouverne pas seul et ses alliés plus radicaux de Junts - qui préfèrent la confrontation avec Madrid - rendent d'ores et déjà instable ce nouveau gouvernement.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne