L'Espagne rouvre grand ses portes aux touristes vaccinés

L'Espagne ouvrira ses portes à « toutes les personnes vaccinées, indépendemment de leur pays d'origine » à partir du 7 juin. Le chef du gouvernement l'a annoncé ce vendredi. Seront concernées les personnes qui ont reçu une dose d'un vaccin autorisé par l'Union européenne ou un sérum ayant bénéficié d'une homologation d'urgence de l'OMS.

« À partir du 7 juin, les touristes de tous les pays avec lesquels la liberté de circulation n'est pas totale, y compris les États-Unis – un pays très important pour notre secteur touristique – pourront entrer en Espagne, à condition d'être munis d'un certificat attestant qu'ils ont reçu le cycle complet de vaccination autorisé par l'Agence européenne des médicaments ou l'Organisation mondiale de la santé », a déclaré Pedro Sanchez lors d'une conférence de presse au salon international du tourisme Fitur, à Madrid.

À peine signé à Bruxelles l'accord sur le pass sanitaire européen, l'Espagne, haut-lieu du tourisme mondial, rouvre donc grand ses portes. Dès lundi, l'Espagne va donc dérouler le tapis rouge aux Britanniques, premier contingent de visiteurs en temps normal (18 millions en 2019). Ils n'auront plus à présenter un test PCR négatif à leur arrivée en Espagne. Les autres touristes devront attendre le 7 juin.

Cette annonce du chef du gouvernement espagnol, est un soulagement pour Eduardo Lopez-Puertas, le directeur général de l'Iféma, organisateur du salon international du Tourisme de Madrid qui se tient actuellement. « Pour le tourisme d'affaire, la mobilité internationale est indispensable. Il y a donc l'arrivée des personnes vaccinées, mais en plus il semble que les certificats sanitaires seront mis en place à la fin du mois prochain; et la somme de ces deux éléments va relancer notre tourisme. »

La mesure déjà prise dès la mi-avril par la Grèce a permis à cette autre destination ensoleillée de voir les réservations bondir bien avant celles de ses principaux concurrents en Europe, comme l'Espagne et la France. Le gouvernement espagnol, qui souhaite promouvoir l'image d'un pays « sûr » sur le plan sanitaire, avait fait le choix d'attendre l'assouplissement des restrictions de voyage au niveau de l'Union européenne, intervenue cette semaine.

L'Espagne, dont l'économie est hautement dépendante du tourisme, espère attirer cette année 45 millions de visiteurs, soit moitié moins qu'avant la pandémie. Alors que 83,5 millions de touristes s'y étaient rendus en 2019. La pandémie de Covid-19 a fait s'effondrer les arrivées de 77% en 2020, ce qui représente environ 20% du PIB espagnol.

À Madrid a lieu jusqu’à ce dimanche la grande foire annuelle du tourisme, le Fitur, à Ifema, à l’est de la capitale. Ce n’est pas la foire du tourisme espagnol des autres années, rapporte notre correspondant à Madrid, François Musseau. Au lieu de 165 pays représentés, il n’y en a que 65, et au lieu de compter 11 000 entreprises ou institutions, il n’y en a que 5 000. Ici, beaucoup disent que la foire a perdu de sa force, qu’elle a bien moins d’énergie. Et pourtant, elle a l’immense mérite d’exister et de constituer un élément d’optimisme pour les professionnels du secteur.

Rashid tient un restaurant dans Madrid. Il est venu pour prendre le pouls de ce soutien. « Moi je nourris beaucoup d’espérance. Je suis sûr que les visiteurs étrangers vont revenir comme avant, affirme-t-il. Ils ne vont pas revenir massivement, d’un seul coup, mais peu à peu ils vont revenir. »

De nombreux pays ou régions sont bien moins représentés comme le Brésil, le Maghreb ou le Proche-Orient. Mais d’autres sont fidèles au poste bien décidés à gagner du terrain : la République dominicaine, le Mexique, l’Argentine ou le Portugal. Et puis aussi, bien sur, les régions espagnoles : la Galice, le Pays basque et l’Andalousie.

Maria Moya travaille pour la province de Séville dans le cadre d’un projet culturel autour de la commémoration du premier grammairien espagnol Antonio de Nebrija, du XVe siècle. Pour elle, la pandémie peut servir à changer de modèle touristique. « Avec ce projet nous allons aller plus loin que le simple tourisme habituel du soleil et de la plage », se réjouit-elle.

D’autres professionnels le disent : cette grande foire du tourisme doit accompagner la vigoureuse relance de ce secteur si crucial pour l’économie espagnole.

