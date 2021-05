L'OMS admet que le nombre de décès dus au Covid-19 dans le monde est largement sous-estimé

Le cimetière Nossa Senhora Aparecida à Manaus. Selon l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de Seattle, le Brésil comptabiliserait 616.000 morts contre 423.000 officiellement.

C'était une crainte de nombreux professionnels de la santé, c'est désormais une quasi-certitude. Le nombre de morts dues à la pandémie est largement sous-évalué admet l'OMS, vendredi, dans son rapport annuel sur la santé mondiale. Officiellement, 3,4 millions de personnes sont décédées du SARS-CoV-2. Elles pourraient être 6 à 8 millions.

Moins de la moitié des décès dans le monde sont enregistrés par les États. Pas étonnant donc qu'il soit difficile de connaître le nombre exact de victimes liées au Covid-19. Il a officiellement fait 1,8 million de morts en 2020. La plupart sur le continent américain et en Europe.

Mais de l'aveu même de l'agence, au moins 1,2 million de décès supplémentaires pourraient être imputables à la maladie, rapporte notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche. Directement ou indirectement.

C'est ce qu'explique le docteur William Msemburi, analyste à l'OMS : « Des personnes sont mortes du Covid mais n'ont jamais été testées, souligne-t-il. Donc elles ne rentrent pas dans les statistiques. L'autre raison, ce sont toutes les personnes qui sont mortes indirectement du Covid. Des patients qui n'ont pas pu consulter pour leurs problèmes de santé, où les médecins qui ont dû prioriser les soins pour les patients Covid au détriment des autres malades. »

Autres morts liées au Covid mais encore plus difficiles à détecter, ce sont tous ceux qui ont été frappés par la crise économique au point d'y laisser leur santé. L'OMS s'attend également à ce que le nombre de suicides aient augmenté dans plusieurs pays. Là encore, sans que l'on sache dans quelle mesure on peut les relier à la pandémie. En à peine un an, celle-ci pourrait avoir mis à mal une décennie de progrès en matière de santé publique.

Une équation complexe

Pour évaluer le « vrai » bilan de l'épidémie, les scientifiques s'intéressent d'abord à la surmortalité, c'est-à-dire les décès supplémentaires enregistrés par rapport au nombre de morts attendues sur la base des années précédentes. Et cela n'est pas facile à calculer en particulier en raison d'un manque criant de données dans les pays pauvres. Même avant l'épidémie, le Malawi n'enregistrait que 10 à 15% des décès survenant sur son territoire, note Stéphane Helleringer, démographe à l'Université de New York à Abu Dhabi.

Si tous les experts semblent s'accorder sur une sous-estimation du bilan, la question est de savoir à quel point ? La question est sensible et hautement débattue et ne trouvera pas de réponse rapidement, selon les experts. Peut-être jamais. Déploiement réduit des tests Covid, décès mal comptabilisés, parfois cachés, décès indirects liés à la saturation de systèmes de santé, mais aussi vies épargnées dans un monde au ralenti. La complexité de l'équation n'empêche pas les scientifiques de tenter de trouver des réponses, cruciales pour évaluer au plus près le bilan d'une pandémie historique et pouvoir tirer les leçons de sa gestion.

Le Covid-19 a également accru les inégalités dans le monde, le virus frappant plus fortement les populations vulnérables, et les premières statistiques montrent que le virus a fait reculer l'espérance de vie dans certains pays de deux à trois ans.

