La justice européenne ordonne la fermeture d'une mine de charbon polonaise

En Pologne, les mines de charbon sont de véritables foyers de contamination et beaucoup ont dû fermer. Ici, l'une d'elles, le 4 juillet 2020, dans la ville de Katowice en Silésie.

La mine de Turów doit fermer, ainsi en a décidé ce vendredi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Suite à une plainte en février de la République Tchèque – dont cette mine de charbon polonaise est frontalière – la justice de l’UE a ordonné cette fermeture préventive en urgence.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Bénazet

La mine de Turów se trouve en Silésie polonaise mais elle est localisée dans un territoire presque totalement entouré par la République Tchèque et l’Allemagne. Elle occupe d’ailleurs une large partie de cette quasi-enclave, à ciel ouvert et en sous-sol.

Ce sont donc les Tchèques et les Allemands qui subissent l’essentiel des nuisances de cette mine de lignite, le charbon de la plus basse qualité. Côté allemand, des bâtiments se fissurent alors même qu’ils sont sur l’autre rive de la rivière Neisse, et côté tchèque ce sont les eaux de la nappe phréatique qui sont contaminées.

C’est la République Tchèque qui avait porté plainte et la justice européenne lui a donné raison sur ses trois arguments. D’abord que les nuisances sur l’environnement et la santé humaine sont irréversibles, ce qui justifie une décision en urgence ; ensuite que la loi polonaise qui autorise de prolonger des activités minières sans étude d’impact environnemental est contraire au droit européen.

Enfin, selon les juges européens, il n’est pas prouvé que la mine de Turów soit indispensable à la production électrique polonaise. C’est un point saillant de l’ordonnance de la Cour puisque les quatre cinquièmes de l’énergie polonaise dépendent du charbon.

La société comptait exploiter cette mine jusqu’en 2044 et étendre son emprise. Le gouvernement polonais avait accordé en 2020 une extension de six ans du permis d’exploitation.

Cette défaite est aussi lourde d’implications politiques européennes pour la Pologne qui a largement freiné l’adoption des objectifs européens de réduction des émissions de CO2, du fait justement de sa dépendance au charbon

