Vaccins anti-Covid-19: pourquoi les laboratoires sont vent debout contre la levée des brevets

Selon la Fédération internationale de l'industrie pharmaceutique, ce sont les capacités de production qui posent problème, les barrières douanières ou encore les pénuries de matières premières. REUTERS - JOSE CABEZAS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les dirigeants du G20 se réunissent ce vendredi 21 mai à Rome pour un sommet mondial de la Santé sous l'égide de l’Italie et de la Commission européenne pour discuter d'une levée éventuelle des brevets sur les vaccins contre le Covid-19. Les pays participants restent divisés sur les droits de propriété intellectuelle et on espère un compromis à cette réunion. Or, la suspension, même temporaire, des brevets fait bondir le puissant lobby des industriels.