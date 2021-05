Biélorussie: Roman Protassevitch, une arrestation qui secoue l’Europe

Roman Protassevitch est l'un des nombreux visages de la contestation en Biélorussie. Depuis son arrestation après le détournement sur Minsk de l’avion à bord duquel il voyageait, les réactions au sein de l’Union européenne se multiplient. L’UE, qui pourrait alourdir les sanctions contre le pays dirigé d'une main de fer par Alexandre Loukachenko, a convoqué son ambassadeur à Bruxelles, Alexander Mikhnevich.

Les joues rondes et pleines de ses 26 ans, l’allure banale et souriante d’un jeune homme presque comme les autres. Sur les photos qui circulent de Roman Protassevitch, on le voit souvent portant un drapeau blanc et rouge, les couleurs de l’opposition. Les porter même sur une simple paire de chaussettes peut valoir une arrestation aujourd’hui en Biélorussie.

Conscient des risques qu’il courait, ce photographe et blogueur avait quitté la Biélorussie pour la Pologne dès 2019. Il avait aussi mis ses parents à l’abri. Son nom a été inscrit, en novembre dernier, par les services de sécurité sur la liste des « individus impliqués dans des activités terroristes ». À côté du sien, celui du fondateur de Nexta, une chaîne dont Roman Protassevitch a longtemps été rédacteur en chef.

Hébergé sur l’application de messagerie Telegram, Nexta, ou « Quelqu’un » en biélorusse, avait notamment joué un rôle clé en août dernier, coordonnant et documentant les rassemblements de protestation contre la réélection du président Loukachenko.

Aujourd’hui, tous les militants, comme Roman Protassevitch, restés en Biélorussie, sont sous les verrous, souvent torturés et parfois décédés comme Vitold Ashura dont la mort a été annoncée le 21 mai. Il est décédé d'un « arrêt cardiaque », selon les sources officielles.

Devant cette nouvelle affaire, les Européens, qui avaient déjà imposé trois séries de sanctions pour la répression lors de l’élection présidentielle contestée, appellent à de nouvelles mesures.

La première : la suspension des survols de la Biélorussie par toutes les compagnies aériennes de l'UE. La compagnie Air Baltic, basée en Lettonie, a déjà annoncé qu’elle allait éviter l’espace aérien biélorusse jusqu’à ce « que la situation devienne plus claire »

« Aucune piste n'est exclue »

Autre mesure envisagée : l'interdiction pour la compagnie aérienne biélorusse Belavia d'atterrir dans les aéroports de l'UE. Cette compagnie est très précieuse pour le gouvernement ; elle fait partie des rares à n’avoir jamais arrêté de voler, y compris pendant la première vague de Covid.

L’UE réfléchit aussi à la suspension de tout transit, y compris le transit terrestre, de la Biélorussie vers l'Union européenne. « Aucune piste n'est exclue », dit la diplomatie française. Les représentants des 27, souvent divisés et hésitants sur les mesures à prendre, se retrouvent dès ce lundi après-midi pour un conseil prévu de longue date. De leur côté, les ambassadeurs de l'Otan vont se réunir mardi pour discuter de l'interception par la Biélorussie de l’avion à bord duquel voyageait Roman Protassevitch.

